Henry commenta l'addio al Montreal Impact: "La separazione dai figli mi pesa troppo"

Attraverso il proprio profilo Twitter, Thierry Henry ha voluto ringraziare il Montreal nel giorno del suo addio alla compagine canadese: "È con grande dispiacere che scrivo questo messaggio, l'ultimo anno è stato estremamente difficile per me a livello personale. Per colpa della pandemia non ho avuto la possibilità di vedere i miei figli, una separazione che ha causato troppo disagio a me e ai miei bambini. Di conseguenza, è con grande tristezza che prendo la decisione di tornare a Londra e lasciare Montreal. Grazie al club e alla famiglia Saputo per l'opportunità meravigliosa che mi hanno dato. Abbiamo avuto un anno impossibile insieme ed è una esperienza che non dimenticherò mai".