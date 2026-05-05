Henry parla da tifoso: "Arsenal, non pensare: 'Ora, forse...'. Non c'è nessun forse"

Una stagione da montagne russe di emozioni per i tifosi dell'Arsenal. Perennemente sospesi, in questa annata, fra il sogno di tornare a vincere la Premier League dopo 22 anni e magari anche la prima Champions League della propria storia, con l'incubo dell'ennesima beffa dall'altro lato. Il 3-3 fra Everton e Manchester City di ieri sera ha però ridato fiducia che questa volta sì, possa essere l'anno dell'Arsenal.

I Gunners si ritrovano ora a +5 dalla squadra di Pep Guardiola, che anche vincendo la partita da recuperare si potrebbe portare al massimo a -2. Dunque il destino per l'Arsenal è tornato nelle proprie mani, anche se ci sarà da battagliare fino alla fine, probabilmente.

L'ex attaccante dell'Arsenal, Thierry Henry, ha parlato dagli studi di Sky Sport del momento che vive il gruppo di Arteta, anche a livello psicologico: "Ora è di nuovo tutto nelle mani dell'Arsenal. Non è più nelle mani del Manchester City", le sue parole. "All'inizio della trasmissione ho detto che prevedevo che il City avrebbe perso punti contro l'Everton e che ero preoccupato per la partita contro il West Ham (contro cui giocherà l'Arsenal il 10 maggio, n.d.r.)", ha avvertito.

Per poi spiegare "Quindi resterò al mio posto e non festeggerò troppo presto perché non è ancora deciso nulla. Ma potrei anche immaginare che succeda". Con un avvertimento diretto alla squadra di cui è divenuto leggenda: "L'Arsenal può vedere che il Manchester City ha perso due punti, ma non si può iniziare a pensare: 'Ora, forse...' Non c'è nessun forse. Vinci le tue partite. Non pensare al City. È nelle tue mani".