Henry: "Se l'Arsenal ce la farà... altro che Invincibili. Saranno gli Indimenticabili"

Notte storica per l’Arsenal, che conquista la finale di Champions League dopo aver superato l’Atletico Madrid per 1-0 nel ritorno della semifinale. Al termine della gara, a prendersi la scena è stato anche Thierry Henry, leggenda dei Gunners, che ha rivolto parole cariche di emozione a Bukayo Saka, protagonista decisivo della serata.

Intervistato da CBS Sports, l’ex attaccante francese ha voluto motivare la squadra in vista dell’ultimo atto: "Vi auguro il meglio, perché noi non siamo riusciti a farlo. Spero che voi possiate riuscirci. Non voglio portarvi sfortuna". Poi la frase destinata a lasciare il segno: "Se ce la farete… noi eravamo gli Invincibili, ma voi sarete ricordati come gli Indimenticabili".

Henry, che fu tra i protagonisti della finale persa nel 2006 contro il Barcellona, ha anche analizzato la doppia sfida contro i Colchoneros: "L’Arsenal ha fatto il suo lavoro con grande professionalità. Pareggio in trasferta, poi vittoria in casa". Un plauso particolare è andato all’allenatore Mikel Arteta: "Ha preso una decisione coraggiosa schierando una difesa a quattro con White, Saliba, Gabriel e Calafiori".

Sui singoli, Henry ha sottolineato: "Sapevamo che Saka poteva avere qualche difficoltà fisica, ma ha trovato comunque il gol decisivo. Ottime prestazioni anche per Saliba, Gabriel e Declan Rice, premiato come migliore in campo". Ora l’Arsenal attende la vincente tra Bayern Monaco e Paris Saint-Germain, con la finale prevista alla Puskás Aréna. Intanto, i londinesi sognano una storica doppietta, essendo in testa anche alla Premier League.