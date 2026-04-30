Henry: "Dalla Luna alla Terra, Atletico-Arsenal un sonnifero". Poi attacca Odegaard

La semifinale d’andata di Champions tra Atletico Madrid e Arsenal (1-1) ha offerto tutt’altro spettacolo rispetto al pirotecnico PSG-Bayern del giorno prima. Una partita bloccata, decisa da due calci di rigore, che ha acceso le critiche di Thierry Henry.

L’ex attaccante, oggi opinionista per CBS, non ha usato mezzi termini: "Ieri eravamo sulla luna, oggi siamo tornati sulla Terra. Un sonnifero". Un giudizio netto, che fotografa la delusione per un match povero di emozioni e ritmo. Nel mirino di Henry è finito soprattutto Martin Odegaard, capitano dei Gunners, autore di una prestazione giudicata insufficiente. "Niente. Invisibile. Nessuna energia, nessuna autorità, nessuna leadership nel momento in cui la squadra ne aveva più bisogno", ha attaccato l’ex fuoriclasse.

Il messaggio è chiaro: a questi livelli, secondo Henry, il capitano deve essere il trascinatore. "Se vuoi vincere la Premier League e arrivare in finale di Champions, serve qualcuno che alzi il livello della squadra", ha concluso..