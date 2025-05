Ufficiale Heracles, Laursen lascia il calcio a 27 anni: "Torno in Danimarca per studiare"

Nikolai Laursen ha deciso di ritirarsi dal calcio professionistico. L'attaccante 27enne si sta riprendendo da un grave infortunio al ginocchio che lo ha tenuto lontano dai campi per più di due anni. Ora che il suo contratto con l'Heracles Almelo sta per scadere, il danese ha deciso di tornare nel suo paese d'origine per riprendere gli studi.

Nel 2016, quando giocava con lo Jong PSV, Laursen si ruppe il legamento crociato del ginocchio destro. Nel marzo 2023 è toccato a quello del ginocchio sinistro; quando la sua guarigione era quasi completa, subì una nuova rottura nella prima partitella d'allenamento disputata. All'inizio di questa stagione l'Heracles aveva annunciato che Laursen non si era ancora ristabilito e avrebbe dovuto nuovamente restare in osservazione per mesi. Il club olandese aveva

anche deciso di prolungare il contratto di Laursen per incoraggiarlo ma adesso è arrivata la decisione: "Devo andare avanti con la mia vita. Torno a casa. Studierò, forse andrò in vacanza per un po'", ha detto a Heracles TV.

Laursen non sa ancora se tornerà mai a calcare un campo da calcio. "Voglio che il mio ginocchio si mantenga in buone condizioni. Non credo che ci proverò di nuovo; forse tra qualche anno, quando mi mancherà molto. Devo pensare anche alla mia salute ed è ciò che ho scelto ora. Mi sono divertito ogni giorno, anche se abbiamo passato momenti davvero difficili. Retrocessione, promozione, due infortuni gravi. Ma era diventata la mia casa".

Laursen ha giocato la sua ultima partita ufficiale nel marzo 2023. In totale ha giocato 64 volte per l'Heracles: con sedici gol e otto assist all'attivo, ha avuto un ruolo fondamentale nel ritorno in Eredivisie nella stagione 2022/23. In passato Laursen ha giocato anche per l'Emmen, il PSV e il Brøndby.