Ufficiale Barcellona, continuano i rinnovi. Ufficiale il prolungamento fino al 2028 per Raphinha

vedi letture

Si attendeva solo l’ufficialità in casa Barcellona riguardo il rinnovo di Raphinha fino al 2028, che ora è arrivata. È di pochi minuti fa l’annuncio del club blaugrana, che tramite i propri canali social ha infatti comunicato l’ulteriore prolungamento per l’ala brasiliana. Negli scorsi mesi c’era stato qualche tentativo di interessamento dall’estero, ma alla fine il ventottenne ha deciso per allungare, perlomeno sulla carta, la propria permanenza in Catalogna.

La stagione di Raphinha è stata semplicemente strepitosa a livello di rendimento e in quanto a termini realizzativi. I gol segnati in totale sono stati infatti 34, di cui 18 in Liga e ben 13 in Champions League. Statistiche impressionanti, che lo proiettano come uno dei punti cardinali per il presente e per il prossimo futuro. Il suo rinnovo ad ogni modo fa parte di una strategia ben delineata del Barcellona: creare un blocco destinato a durare negli anni.

È di ieri infatti la notizia del prolungamento di Hansi Flick fino al 2027, ma le mosse non sembrano essere destinate a fermarsi qui. Sul taccuino c’è infatti la discussione riguardante il contratto di Lamine Yamal, su cui il presidente Laporta si è detto molto fiducioso. In questo momento il baby fenomeno sarebbe in scadenza nel 2026, ma si sta pensando di spostare la fine del contratto al 2030