Ufficiale Hidalgo, prima volta in Europa e al Tolosa: "Lasciare l'Argentina è una sfida importante"

"Il Tolosa è lieto di annunciare l’arrivo del suo secondo acquisto del mercato estivo 2025: Santiago Hidalgo, proveniente dal club argentino Independiente". Comincia così il comunicato ufficiale del Tolosa, club di Ligue 1, che annuncia il secondo rinforzo estivo sul mercato con l'ingaggio dell'attaccante argentino Santiago Hidalgo: il classe 2005 lascia così la sua patria e l'Independiente per sbarcare in Francia, nel massimo campionato francese, per misurarsi nel continente europeo. Ha firmato un contratto quadriennale e fino al 2029.

"Attirato dal progetto del TéFéCé e affascinato dall’atmosfera dello Stadium - recita l'annuncio del club francese -, Santiago ha deciso di fare il grande salto a 20 anni, trasferendosi nella Città delle Violette per dimostrare tutto il suo valore! Santiago indosserà la maglia numero 11 e raccoglierà l’eredità in viola di molti suoi connazionali, tra cui la leggenda Marcico, naturalmente, ma anche Eduardo Di Loreto (vincitore della Coppa di Francia 1957), il campione del mondo Alberto Tarantini, Mauro Cetto e Oscar Trejo, tra i più illustri".

Le prime parole da nuovo arrivato di Hidalgo: "Sono molto felice di essere a Tolosa. Sono molto grato perché è una bellissima opportunità per continuare la mia crescita. Lasciare l’Argentina rappresenta una sfida molto importante, ma penso di essere pronto ad affrontarla. Il mio obiettivo con il TéFéCé sarà riuscire a impormi, essere felice e realizzato, e fare in modo che lo siano anche i tifosi e i miei compagni di squadra. Voglio fare una stagione davvero bellissima".