Hojbjerg sul dopo De-Zerbi con Beye: "Ha portato intensità negli allenamenti"

Due giorni prima della sfida tra il Marsiglia ed il Lille, in programma domenica al Vélodrome per la 27ª giornata di Ligue 1, Pierre-Emile Højbjerg ha tenuto una conferenza stampa venerdì. Il centrocampista danese ha colto l'occasione per elogiare il lavoro del suo allenatore, Habib Beye, sottolineando il suo impatto positivo sulla squadra sin dal suo arrivo dopo la separazione fra il Marsiglia e Roberto De Zerbi.

Queste le sue parole: “L'allenatore ha una grande mentalità e una forte personalità. È molto aperto e vicino ai suoi giocatori, e questo è davvero positivo per lo spogliatoio. Ha portato intensità agli allenamenti, e si vede. Ha preso in mano la situazione e sta facendo un ottimo lavoro”, ha detto Højbjerg.

Il capitano del Marsiglia ha anche sottolineato il rapido adattamento da parte del nuovo allenatore, nonostante sia subentrato in corsa ed in un momento non facile per lo spogliatoio: "Si è trovato naturalmente a suo agio e sta funzionando bene con il gruppo. Ogni allenatore ha la sua visione del gioco e noi ci assicuriamo di seguirla. La cosa più importante è ancora quella di ottenere punti: sappiamo dove vogliamo essere a fine stagione e siamo sulla strada giusta".