Hojbjerg respinge la Juventus: "Discussioni? Per niente. Sto bene al Marsiglia"

"È concentrato al 100% sul Marsiglia, vuole restare e dare il massimo per l'OM, concentrandosi esclusivamente su questo progetto. Vuole fare cose speciali". Sono state queste le recenti dichiarazioni di Luca Puccinelli, procuratore di Pierre-Emile Hojbjerg, a proposito del futuro del proprio assistito, attualmente in forza al Marsiglia nonché punto fermo e leader di centrocampo di De Zerbi. Peraltro blindato da un contratto con validità fino al 2028.

Eppure, oggi in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Liverpool, lo stesso danese di 30 anni è intervenuto in proposito per mettere fine ai rumor di mercato: "Sono molto concentrato sull’OM. Mi sento bene e sono contento qui", ha esordito. "Ho un buon rapporto con i miei compagni di squadra e con le persone del club. Con Medhi Benatia (direttore sportivo, ndr) ho molta fiducia. Giocare tutte le competizioni al massimo è molto piacevole". E su eventuali discussioni con la Juventus, Hojbjerg ha smentito categoricamente: "Per niente".

Nel corso della conferenza stampa invece Hojbjerg ha parlato del suo allenatore, Roberto De Zerbi: "La passione ce l’ha! Ho avuto la fortuna di avere allenatori di altissimo livello, molto appassionati. Ricordo Antonio Conte. Roberto De Zerbi è dello stesso livello. Mi sento molto a mio agio in questo club e mi diverto molto". Infine, un commento sul match col Liverpool: "Domani si può dire che il calcio sarà celebrato, due club straordinari con passione e storia, in un contesto eccezionale. Tutti arriveranno con un sorriso. Spero che tutti, con la maglia e il sangue marsigliese, se ne andranno con il sorriso".