Honda campione d'Azerbaigian con Neftci Baku. Sorpasso al Qarabag con un gol al 90'

Vittoria del campionato azero a sorpresa per il Neftci Baku di Keisuke Honda. Nell’ultima giornata del campionato locale la formazione del giapponese ex Milan ha superato per 1-0 il Qarabag, proprio il club primo in classifica prima dei 90’ finali. Decisivo il gol all’ultimo minuto del match di Ahmedov.