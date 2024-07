Ufficiale Honda toglie gli scarpini dal chiodo: fermo dal 2022, l'ex Milan riparte dal Buthan

vedi letture

A sorpresa la carriera di Keisuke Honda riprende. A 38 anni, il trequartista giapponese, con un passato anche in Italia con la maglia del Milan, torna in pista da giocatore. Aveva smesso nel 2022, ma ora riparte dal Buthan, in Asia. Il Paro FC ha infatti annunciato il suo arrivo per i playoff dell'AFC Challenge Cup, ossia la competizione asiatica dedicata ai paesi emergenti.

L'ex rossonero ha concluso la sua carriera in modo movimentato, da vero giramondo. Ha giocato in Messico (Pachuca), Australia (Melbourne Victory), Olanda (Vitesse Arnhem), Brasile (Botafogo), Portogallo (Portimonense), Azerbaigian (Netfchi Baku) e Lituania (Suduva).