I club inglesi minacciano di non dare i giocatori alla Nazionale. Il Portogallo si sposta a Torino

Fernando Santos potrà contare su tutti i calciatori che militano in Premier per le partite contro Azerbaigian, Serbia e Lussemburgo. I club inglesi, tra cui Liverpool e Manchester United, avevano minacciato di non lasciar partire i propri giocatori qualora la nazionale lusitana non avesse scelto una sede alternativa per disputare la sfida casalinga contro gli azeri, visto che i suddetti calciatori avrebbero dovuto fare una quarantena obbligatoria di dieci giorni, come imposto dal governo britannico: il Portogallo, insieme a diversi paesi dell'Africa e dell'America Latina, è sulla lista rossa del governo. Così, per permettere a Ruben Dias (City), Diogo Jota (Liverpool), Bernardo Siva (City) e Bruno Fernandes (United) di rispondere alla convocazione, la Federcalcio portoghese ha deciso di trasferire la partita del 24 marzo contro l'Azerbaijan a Torino, all'Allianz Stadium (casa di Cristiano Ronaldo).