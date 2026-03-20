I convocati del Portogallo: 27 giocatori, 2 "italiani" e l'assenza di CR7 pesante ma annunciata
Il commissario tecnico del Portogallo, Roberto Martínez, ha diramato la lista dei 27 convocati per le amichevoli di fine marzo contro Messico e Stati Uniti. La selezione lusitana affronterà il Messico il 28 marzo allo storico Estadio Azteca, mentre il secondo impegno è previsto il 31 marzo ad Atlanta, al Mercedes-Benz Stadium, contro gli Stati Uniti. La squadra si radunerà lunedì alla Cidade do Futebol, per poi partire il giorno successivo alla volta del Messico, dove svolgerà il ritiro.
Questi test rappresentano un passaggio importante nel percorso di avvicinamento al Mondiale 2026, dove il Portogallo affronterà nella fase a gironi l’Uzbekistan, la Colombia e la vincente di uno dei playoff. Spicca l'assenza di Cristiano Ronaldo, fuori per infortunio.
Portieri: Diogo Costa (Porto), José Sá (Wolverhampton), Rui Silva (Sporting CP)
Difensori: Matheus Nunes (Manchester City), Diogo Dalot (Manchester United), João Cancelo (Barcellona), Nuno Mendes (PSG), Gonçalo Inácio (Sporting CP), Renato Veiga (Villarreal), António Silva (Benfica), Tomás Araújo (Benfica)
Centrocampisti: Rúben Neves (Al Hilal), Samú Costa (Maiorca), Mateus Fernandes (West Ham), João Neves (PSG), Vitinha (PSG), Bruno Fernandes (Manchester United), Rodrigo Mora (Porto)
Attaccanti: Ricardo Horta (Braga), Pedro Gonçalves (Sporting CP), João Félix (Al Nassr), Francisco Trincão (Sporting CP), Francisco Conceição (Juventus), Rafael Leão (Milan), Pedro Neto (Chelsea), Gonçalo Guedes (Real Sociedad), Gonçalo Ramos (PSG)
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