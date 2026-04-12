Bernardo Silva batte un record di Boa Morte: è il portoghese con più presenze in Premier

La presenza di Bernardo Silva nella sfida tra Manchester City e Chelsea ha permesso al centrocampista portoghese di raggiungere un nuovo, importante traguardo nella storia della Premier League. Con questa apparizione, il giocatore diventa infatti il portoghese con più presenze nel massimo campionato inglese, salendo a quota 297 partite e superando Luis Boa Morte. Un primato che certifica la longevità e la continuità di rendimento del centrocampista del City, figura centrale della squadra di Pep Guardiola ma destinato a lasciare al termine della stagione.

Alle sue spalle restano nomi illustri come Cristiano Ronaldo e Bruno Fernandes, rispettivamente a 236 e 223 presenze. Bernardo guida anche altre classifiche significative: è in testa per numero di presenze da titolare tra i portoghesi in Premier League con 235 partite dal primo minuto, oltre ad essere primo anche per minuti giocati complessivi, con oltre 21.000 minuti all’attivo.

Un dominio statistico che si riflette anche nei risultati di squadra: con il Manchester City ha infatti già conquistato 19 trofei, tra cui sei Premier League, una Champions League, due FA Cup, cinque Carabao Cup, tre Community Shield, oltre a Supercoppa UEFA e Mondiale per Club.