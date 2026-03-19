I convocati di Petkovic per lo stage dell'Algeria (in Italia): ci sono Belghali e Ghedjemis

È stata diramata la lista dei giocatori convocati dell'Algeria. Il commissario tecnico Vladimir Petkovic ha puntato su molte novità per i primi appuntamenti dopo la Coppa d'Africa: all'orizzonte ci sono due amichevoli contro il Guatemala (27 marzo) e contro l'Uruguay (31 marzo).

"Lo stage di marzo sarà particolare perché si svolgerà esclusivamente in Italia" - ha detto l'ex allenatore della Lazio - ". Sarà un'occasione per testare un certo numero di giocatori prima della Coppa del Mondo. Alcuni giocatori che erano presenti alla CAN non sono chiamati perché hanno avuto poca continuità nei loro club, con parecchi problemi fisici (Chergui, Hadjam, Bennacer in particolare, Abdelli gioca poco)", ha detto. Presente il difensore del Verona, Rafik Belghali, così come l'attaccante del Frosinone, Fares Ghedjemis.

La lista dei convocati dell'Algeria

Portieri: Belazzoug, Manrea, Zidane, Mastil.

Difensori: Abada, Belghali, Ait-Nouri, Belaid, Bensebaini, Dorval, Mandi, Nair.

Centrocampisti: Boudaoi, Titraoui, Zerouki, Aouar, Aouchiche, Chaibi, Maza.

Attaccanti: Amoura, Boulbina, Ghedjemis, Moussa, Mahrez, Benbouali, Gouiri, Chiakha.