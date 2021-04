Corriere di Verona: "L'Hellas contro l'Inter a San Siro, la carica di Juric"

vedi letture

L'Hellas Verona è chiamata a sfidare in trasferta la capolista del campionato. Contro l'Inter a San Siro servirà chiaramente un'impresa, ma Ivan Juric non si tirerà indietro, come dimostrato con la voglia mostrata in conferenza stampa. Il Corriere di Verona dedica un piccolo spazio alla partita in taglio alto: "L'Hellas contro l'Inter a San Siro, la carica di Juric".