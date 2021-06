ESPN - Per Kane strada in salita. Il Manchester City pensa di rinviare di un anno l'assalto

Il Manchester City non molla la presa per Harry Kane nonostante le richieste del Tottenham siano molto elevate e non sia facile trattare con il Tottenham, forte anche di un contratto in scadenza nel 2024, per portare alla corte di Guardiola il centravanti inglese. Una trattativa così complicata che i Citizens sarebbero pronti, secondo quanto riferito da Espn, a rinviarla di un anno e attendere la stagione 2022/23 per mettere le mani sul classe ‘93 considerato il centravanti ideale dal tecnico catalano. In casa City infatti sperano che fra dodici mesi il prezzo del cartellino del calciatore possa abbassarsi.