L'Equipe: "Brillante Payet: tiene vive le ambizioni europee dell'Olympique Marsiglia

"Brillante Payet" titola L'Equipe in apertura sottoscrivendo ed elogiando la prestazione del fantasista dell'OM nella gara di ieri sera vinta a Reims per 3-1. Grande protagonista della serata è stato proprio il francese che ha realizzato una doppietta e un assist (a Milik). Grazie alla prestazione del calciatore francese l'Olympique Marsiglia rimane vivo per un posto in Europa, risalendo ufficialmente al quinto posto. Quella di ieri sera è stata la quarta vittoria nelle ultime sei partite per il Marsiglia di Jorge Sampaoli. Le ambizioni europee del Marsigli sono più vive che mai.