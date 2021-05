Telefoot: ancora dolore al polpaccio, Mbappé non sarà titolare stasera contro il City

Kylian Mbappé non sarà titolare nella sfida di ritorno della semifinale di Champions League tra Manchester City e Paris Saint-Germain. Il fuoriclasse francese, secondo Telefoot, non ha superato il problema al polpaccio e non verrà rischiato da Pochettino. Potrebbe però entrare a gara in corso, soprattutto se dovesse esserci bisogno del suo contributo per ribaltare la situazione. Ricordiamo che si parte dall'1-2 del Parc des Princes di una settimana fa.