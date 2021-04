The Special Sun: Mourinho diventa editorialista per il popolare tabloid inglese

Esonerato dal Tottenham, José Mourinho ha trovato già una nuova sistemazione. Nessuna panchina, ma un ruolo da commentatore per il popolare quotidiano The Sun, in vista degli imminenti Europei di calcio. Lo ha annunciato la stessa testata specificando che lo Special One farà parte della squadra degli editorialisti durante il torneo.