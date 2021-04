I tifosi allo stadio, l'omaggio ad Aguero e le lacrime di Son: il City vince la Carabao Cup

Il Manchester City ha vinto ieri la Coppa di Lega inglese battendo in finale il Tottenham per 1-0. La rete di Laporte ha permesso alla squadra di Guardiola di conquistare il trofeo per il quarto anno consecutivo; è il trentesimo successo in carriera per il tecnico catalano e il sesto nella competizione per Fernandinho e Aguero, ora recordman solitari. Proprio l'argentino è stato omaggiato al termine di una partita che non lo ha visto tra i protagonisti in campo: dopo aver sollevato la Coppa, capitan Fernandinho l'ha subito passata al Kun per permettergli di ricevere l'ovazione dei compagni e dei tifosi presenti a Wembley. Grande delusione invece in casa Spurs: Son, al fischio finale, è scoppiato in lacrime, consolato dai giocatori avversari.

