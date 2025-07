Ufficiale Igor Coronado torna allo Sharjah dopo 4 anni: il fantasista brasiliano lascia il Corinthians

Dopo un’avventura in Arabia Saudita e un breve assaggio del calcio brasiliano, Igor Coronado fa ritorno allo Sharjah FC, club degli Emirati Arabi dove ha lasciato un’impronta indelebile tra il 2018 e il 2021. Il trequartista brasiliano, classe 1992, aveva già conquistato il cuore dei tifosi con la sua tecnica sopraffina, visione di gioco e un talento naturale per l’assist e il gol. Ora, con il suo ritorno, il club spera di rivivere i fasti di quella prima, brillante parentesi.

Nato a Londrina, in Brasile, è cresciuto calcisticamente in Inghilterra, tra le giovanili del MK Dons. Dopo alcune esperienze minori in Europa (Zurigo e Floriana), il suo talento si è rivelato in Italia con il Trapani, dove si mise in luce in Serie B. Il passaggio al Palermo nel 2017 segnò la sua definitiva consacrazione nel calcio professionistico italiano, prima del trasferimento in Medio Oriente.

Nel 2018 approdò allo Sharjah, dove diventò subito il faro della squadra, contribuendo alla conquista della UAE Pro League nel 2018-2019, il primo titolo del club dopo 23 anni. Le sue prestazioni gli valsero l’interesse dell’Al-Ittihad, che lo acquistò nel 2021. In Arabia Saudita ha giocato accanto a stelle internazionali come Benzema e Kanté, ma le difficoltà fisiche e una concorrenza agguerrita ne hanno limitato il rendimento.

Nasce così l'idea di approdare in Brasile per giocare nel Corinthians, dove è rimasto 17 mesi. Ora Coronado torna dove è stato protagonista e lo Sharjah ritrova il suo numero 10, che ha firmato un contratto fino al 2027.