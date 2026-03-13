Il Barça cerca un difensore e guarda in casa Tottenham: piace Vuskovic ma servono 40 milioni

Il Barcellona è in lotta per tutti gli obiettivi stagionali - eccetto la Copa del Rey -: in campionato guida la classifica davanti al Real Madrid e in Champions è atteso dalla sfida di ritorno al Camp Nou contro il Newcastle, dopo l'andata pareggiata 1-1. La squadra catalana si mostra temibile in fase offensiva, ma mostra qualche lacuna quando si tratta di difendere, subendo un numero non trascurabile di gol. In particolare è la gestione del fuorigioco a rappresentare un punto debole nel sistema difensivo dei blaugrana, motivo per cui la dirigenza sta valutando un rinforzo di qualità al centro della retroguardia.

Secondo quanto riportato da Sport, il nome più caldo è quello di Luka Vuskovic, giovane croato classe 2007 di proprietà del Tottenham Hotspur e attualmente in prestito all’Amburgo. Nonostante sia destro e il Barça cerchi un centrale mancino, la dirigenza sarebbe pronta a fare uno strappo alla regola: alto 1,93 m, Vuskovic combina presenza aerea, qualità nella costruzione dal basso e capacità di giocare con entrambi i piedi.

Il ritorno a Londra potrebbe complicarsi, dato che gli Spurs rischiano la retrocessione. Il giocatore potrebbe quindi lasciare l'Inghilterra per circa 40 milioni di euro: una scommessa rischiosa per un giovane talento che dovrà dimostrare subito di poter reggere il peso di una maglia così prestigiosa.