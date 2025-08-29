Ufficiale L'Amburgo compra ancora: dal Tottenham arriva Luka Vuskovic, raggiunge il fratello

L'Amburgo continua a battere colpi anche a pochi giorni dalla fine del mercato. Il club tedesco ha ingaggiato il 18enne difensore centrale croato Luka Vuskovic, che arriva in prestito per la stagione 2025/26 dal Tottenham. Il giovane talento, fratello minore di Mario Vuskovic (attualmente squalificato per doping), ha superato con successo le visite mediche e ha firmato il contratto al Volksparkstadion, dove è stato accolto calorosamente da compagni e staff.

"Siamo molto felici che Luka abbia scelto di compiere il prossimo passo della sua carriera con noi", ha dichiarato il presidente Stefan Kuntz. "Ha già un legame forte con il club e con la città grazie a Mario, e vogliamo offrirgli un ambiente ottimale per crescere ulteriormente". Il direttore sportivo Claus Costa ha aggiunto: "Luka possiede un pacchetto completo per la sua età: fisico imponente, forza nei duelli e nel gioco aereo, coraggio nel costruire l’azione e pericolosità sui calci piazzati. È un difensore centrale moderno e già molto maturo, ma ha ancora ampi margini di crescita".

Nato a Spalato il 24 febbraio 2007, Luka ha debuttato nella prima divisione croata a soli 16 anni, diventando uno dei più giovani esordienti della storia della lega. Dopo gli anni nelle giovanili dell’Hajduk, ha firmato con il Tottenham fino al 2030 e ha maturato esperienze in prestito a Radomiak Radom e KVC Westerlo, con 50 presenze e 10 gol complessivi nelle ultime stagioni. All'Amburgo indosserà la maglia numero 44. "Sono felicissimo di essere qui», ha detto Vuskovic. "Non vedo l’ora di conoscere i compagni e di sentire il calore dei tifosi. Giocare per questo club è speciale, anche grazie a mio fratello Mario e alla storia del club".