Amburgo, Vuskovic nel mirino del Bayern: "Ne parleremo in estate, non so cosa accadrà"

Sta vivendo una stagione da protagonista Luka Vuskovic, uno dei talenti più promettenti del calcio balcanico. Il difensore centrale classe 2007, arrivato all’Amburgo in prestito dal Tottenham, si è imposto rapidamente come uno dei punti fermi della squadra, attirando su di sé l’attenzione dei grandi club europei.

Nonostante la giovane età, il croato ha già collezionato 20 presenze e 4 gol con la maglia dell’HSV, contribuendo in maniera significativa al rendimento dell’undici tedesco, attualmente a metà classifica in Bundesliga. Le sue prestazioni non sono passate inosservate e, secondo indiscrezioni, il suo nome sarebbe finito anche sul taccuino del Bayern Monaco. Intervistato da TPortal, il difensore ha commentato con serenità le voci di mercato: "Sì, ne ho sentito parlare. Al momento non so cosa succederà, se ne riparlerà probabilmente in estate. Dopo una possibile partecipazione al Mondiale, vedremo". Vuskovic ha però lasciato aperta anche la porta a una permanenza in Germania: "Personalmente non avrei alcun problema a restare all’Amburgo".

Un’eventualità che potrebbe avere anche un valore personale importante. Luka, infatti, condivide il club con il fratello Mario Vuskovic, attualmente squalificato per doping e ancora lontano dal campo per alcuni mesi. Qualora il più giovane dei due dovesse rimanere all’HSV, i fratelli potrebbero finalmente ritrovarsi insieme in squadra una volta terminata la squalifica. Legato contrattualmente al Tottenham fino a giugno 2030, il futuro di Vuskovic resta aperto, ma una cosa appare chiara: il suo percorso di crescita è solo all’inizio e l’Europa del calcio lo osserva con grande attenzione.