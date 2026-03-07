Barcellona, Vuskovic nel mirino per la difesa: è un pallino di Flick, ma la trattativa è in salita

Secondo quanto riportato da Sky Sport DE, il Barcellona avrebbe messo nel mirino Luka Vušković, difensore di proprietà del Tottenham attualmente in prestito all'Amburgo e considerando unanimemente un futuro protagonista del calcio al top mondiale. Il giovane talento croato è diventato oggetto di un attento monitoraggio attento e ravvicinato da parte degli osservatori catalani, che lo hanno già inserito nella lista dei desideri per la prossima finestra di mercato estiva.

Vuskovic nel mirino di Flick: ama le sue doti tecniche e fisiche

L'interesse del club blaugrana è alimentato soprattutto dalla stima di Hansi Flick: l'allenatore tedesco apprezza enormemente le doti tecniche e fisiche di Vušković, ritenendolo un profilo ideale per la propria linea difensiva. Stando alle indiscrezioni, ci sarebbero già stati dei contatti preliminari per sondare la fattibilità di un eventuale trasferimento in Spagna al termine della stagione.

Il Tottenham non ha bisogno di vendere: la trattativa si annuncia complessa

Nonostante il pressing del Barcellona, la trattativa si preannuncia complessa. Il Tottenham, infatti, considera il difensore un elemento centrale per il proprio progetto a lungo termine e punta con decisione su di lui per il futuro. Gli "Spurs" sembrano intenzionati a fare muro, ribadendo come il giocatore faccia parte integrante dei piani tecnici della società londinese.