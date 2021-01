Il Bayer Leverkusen prova il colpo Gray: offerti 2 milioni al Leicester per l'esterno in scadenza

vedi letture

Demarai Gray potrebbe essere il prossimo rinforzo del Bayer Leverkusen. Come riporta Kicker, il contratto del classe 1996 scadrà a giugno e il club tedesco è pronto a offrire 2 milioni alle Foxes per prendere subito l'esterno offensivo. Difficile ma non impossibile, considerando la difficile situazione economica che potrebbe indurre il Leicester ad accettare l'offerta pur di non perderlo a zero. Gray, tra l'altro, non è una prima scelta per il manager Rodgers.