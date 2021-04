Il Bayern attende una decisione di Flick. E per la Bild Allegri non è oggi un piano B

Il Bayern Monaco attende che il suo attuale allenatore Hans-Dieter Flick faccia chiarezza sul suo futuro. Legato al club campione d'Europa da un altro anno di contratto, Flick dopo l'eliminazione dalla Champions League non ha dato certezze sul suo futuro e ha aperto alla possibilità di un addio, magari per sostituire Low alla guida della nazionale tedesca.

Forte di un contratto fino al 2023, il Bayern però al momento non sta considerando altri allenatori. "E Max Allegri - scrive la 'BILD' - oggi non è considerato un piano B dalla dirigenza del club bavarese".