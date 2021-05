Il Bayern cambia, Lewandowski: "Dovevo segnare con Flick e dovrò segnare con Nagelsmann"

Nel corso dell’intervista rilasciata a Tuttosport, Robert Lewandowski ha commentato il nuovo ciclo del Bayern Monaco, col passaggio in panchina tra Flick e Nagelsmann: “Si aprirà un nuovo capitolo. Quello che ha fatto Flick rimarrà nella storia perché è qualcosa di epico. Siamo il Bayern, quindi faremo il massimo per provare a vincere tutto anche con Nagelsmann. Per me cambierà poco: devo segnare con Flick e dovrò fare lo stesso con il nuovo allenatore per dare una mano alla squadra. Fare gol è una cosa che amo. Quando ci riesco e vinciamo, tutto mi sembra più bello”.