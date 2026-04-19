Il Bayern Monaco è campione di Germania! Stoccarda ko e 35° titolo di Bundesliga
Triplice fischio, è finita all'Allianz Arena: scatta la festa scatenata di Vincent Kompany e di tutti i suoi giocatori del Bayern Monaco, che con il 4-2 impartito allo Stoccarda diventa ufficialmente Campione di Germania.
Nel match valido la 30^ giornata di Bundesliga il tecnico belga ha operato un ampio turnover che però non ha cambiato le sorti dei bavaresi, con Guerreiro, Nico Jackson, Davies e Harry Kane subentrato a demolire la terza forza del campionato tedesco e cucirsi sul petto il titolo. Fatale, per aritmetica certezza, il ko subito dal Borussia Dortmund ieri con l'Hoffenheim (1-2). Si tratta del 35° titolo di Bundesliga nella storia del Bayern Monaco, il secondo di fila con Kompany alla guida.
Il programma della 30^ giornata
Venerdì 17 aprile
St. Pauli-Colonia 1-1
Sabato 18 aprile
Bayer Leverkusen-Augusta 1-2
Hoffenheim-Borussia Dortmund 2-1
Werder Brema-Amburgo 3-1
Union Berlino-Wolfsburg 1-2
Eintracht Francoforte-Lipsia 1-3
Domenica 19 aprile
Friburgo-Heidenheim 2-1
Bayern Monaco-Stoccarda 4-2
Borussia MonchenGladbach-Magonza
La classifica aggiornata
1. Bayern Monaco 79 punti
2. Borussia Dortmund 64
3. Lipsia 59
4. Stoccarda 56
5. Hoffenheim 54
6. Bayer Leverkusen 52
7. Friburgo 43
8. Francoforte 42
9. Augusta 36
10. Magonza 33
11. Union Berlino 32
12. Colonia 31
13. Amburgo 31
14. Brema 31
15. Borussia Mönchengladbach 30
16. St.Pauli 26
17. Wolfsburg 24
18. Heidenheim 19