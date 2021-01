Il Bayern punta Upamecano, Nagelsmann: "Se volevano irritarci non ci sono riusciti per niente"

vedi letture

Nei giorni scorso per bocca di Karl-Heinz Rummenigge, ad del Bayern, il club bavarese ha palesato il proprio interesse per Dayot Upamecano, centrale difensivo del Lipsia. Oggi Julian Nagelsmann, tecnico della società di proprietà della Red Bull, ha risposto in conferenza stampa alle dichiarazioni del dirigenti: “A parti invertite non so cosa avrebbero dichiarato, ma personalmente non è una cosa che mi dà fastidio. Conosciamo la situazione contrattuale di Dayot (clausola rescissoria da 42,5 milioni di euro) e da parte nostra ci sarebbe la volontà di trattenerlo, ma conosciamo anche quali sono i meccanismi del calcio. Se volevano renderci irrequieti con queste dichiarazioni non ci sono riusciti”.