Il Bayern vuole blindare il talento Rhein: è considerato l'erede di Thiago Alcantara

Il Bayern Monaco è uno dei club più vincenti degli ultimi anni e gran parte del merito è della società, sempre al passo con i tempi e attenta ai giovani talenti. Non solo a quelli di altre squadre, ma soprattutto ai tanti giovani promettenti del settore giovanile: tra questi c'è Torben Rhein, 18enne centrocampista che molti avevano già designato come l'erede di Thiago Alcantara, passato la scorsa estate al Liverpool. Grande protagonista con l'Under-19 del club bavarese, Rhein ha impressionato al punto che Flick starebbe pensando di portarlo stabilmente in prima squadra. Per lui, secondo Bild, è pronto un contratto a lungo termine. Il Bayern vuole blindare il suo gioiello.