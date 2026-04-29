Il Benfica apre alla cessione di Trubin, ma a peso d'oro: la cifra richiesta per liberarlo

Il Benfica ha ricevuto dei sondaggi per Anatoliy Trubin in vista del mercato estivo, secondo quanto riportato dal portale ucraino News.LIVE. Approcci con alcuni club sarebbero diventati concreti per il portiere che è stato a un passo dall'Inter nell'estate dell'addio di Onana - prima di virare su Sommer -, salvo poi approdare dagli encarnados per 10 milioni di euro nel 2023/24.

Di fronte a questi interessamenti, tuttavia, il club portoghese concederebbe la possibilità di negoziare per la cessione del numero uno ucraino, puntando a un incasso minimo di 40 milioni di euro. Una parte di questa cifra dovrebbe finire allo Shakhtar Donetsk, club dal quale il Benfica ha acquistato il giocatore due anni fa e che mantiene il diritto su una percentuale della futura plusvalenza.

Trubin, titolare indiscusso con José Mourinho in panchina, conta 146 presenze con il Benfica, di cui 145 dall'inizio. Il 24enne sta vivendo un momento di particolare rilievo, rafforzato recentemente dal gol di testa segnato negli istanti finali contro il Real Madrid (4-2) in Champions League e che ha permesso alle aquile di qualificarsi ai playoff della competizione. L'attuale valutazione di Transfermarkt invece è pari a 9 milioni di euro.