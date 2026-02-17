0-0 al Da Luz dopo i primi 45' fra Benfica e Real Madrid: Trubin prodigioso

L'unica gara senza reti in questi primi 45 minuti è quella fra Benfica e Real Madrid. 0-0 al Da Luz all'intervallo, anche se il Real Madrid ha messo alle corde il Benfica nei minuti finali del primo tempo, con Trubin prodigioso prima su Arda Guler e poi su Mbappé.

Queste le formazioni ufficiali

Benfica 4-3-2-1: Trubin; Dedic, Tomas Araujo, Otamendi, Dahl; Schjelderup, Aursnes, Barreiro; Prestianni; Rafa Silva, Pavilidis.

Real Madrid 4-3-3: Courtois; Alexander-Arnold, Rudiger, Hujsen, Carreras; Valverde, Tchouameni, Camavinga; Arda Guler, Mbappé, Vinicius.