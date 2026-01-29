Quante possibilità aveva il Marsiglia di essere eliminato per il gol di Trubin? Lo 0,00005%

Né i calcoli statistici né l’intelligenza artificiale sono riusciti a prevedere un epilogo così clamoroso. Ieri sera l’Olympique Marsiglia ha vissuto una serata di Champions League che nessun tifoso avrebbe potuto immaginare. Dopo la sconfitta netta sul campo del Club Brugge (0-3), le speranze di qualificazione sembravano svanite, ma una possibilità per i play-off restava ancora aperta… fino a quando il destino ha deciso il contrario. Al 98’, il portiere del Benfica, Anatolii Trubin, ha segnato il gol del 4-2 contro il Real Madrid, condannando definitivamente i ragazzi di Roberto De Zerbi all'eliminazione.

Un gol quasi surreale, tanto improbabile quanto decisivo, che ha ribaltato la classifica e sancito l’eliminazione dell’OM mentre tutte le altre partite erano ormai concluse. Secondo i dati Opta, Greenwood e soci avevano il 96% di possibilità di rientrare nei primi 24 posti prima di questa ultima giornata della fase campionato. La rete di Trubin ha trasformato quella statistica quasi certa in una disfatta storica.

Ancora più incredibile, come riportato da RMC Sport, l’intelligenza artificiale Grok aveva stimato che le probabilità che l’OM venisse eliminato da un gol del portiere nei minuti di recupero fossero dello 0,00005%.