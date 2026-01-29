Il calcio che unisce: Trubin fa gol a Courtois, il portiere belga lo abbraccia a fine partita

Si può essere un campione dentro e fuori dal campo, nelle vittorie e nelle sconfitte. Come Thibaut Courtois. L'ultima serata di Champions League è stata indimenticabile e il protagonista assoluto è stato Anatoliy Trubin, portiere del Benfica che ha deciso la qualificazione della sua squadra ai playoff segnando al 98’ il gol del 4-2 contro il Real Madrid. Pochi secondi prima del gol, Trubin aveva perso tempo sul rinvio, convinto che la squadra fosse già qualificata, ed era stato fischiato dal pubblico per questa ingenuità.

Quando però è salito per l’ultimo calcio piazzato e ha realizzato la rete decisiva, il portiere ucraino ha trasformato la confusione iniziale in un momento storico per i portoghesi. L’esultanza è stata intensa, ma a rubare l’occhio è stato il gesto di classe di Thibaut Courtois: il portiere del Real Madrid, a fine partita, si è avvicinato a Trubin per congratularsi con lui e lo ha abbracciato, un segnale di rispetto e sportività tra colleghi, nonostante la disfatta della sua squadra.