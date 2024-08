Ufficiale Il Benfica ha trovato il post-Neres, ecco Amdouni: "Questo club deve lottare per ogni titolo"

vedi letture

Acquistato dal Basilea giusto un anno fa e svezzato al Burnley, ora per Zeki Amdouni si è presentata un'occasione nuova e irripetibile: vestire la maglia del Benfica. Infatti l'attaccante svizzero ha firmato in prestito annuale per giocare nella Liga Portugal e provare a raccogliere l'eredità di David Neres, volato a Napoli da Antonio Conte.

Il comunicato ufficiale. "Zeki Amdouni, 23 anni, è entrato a far parte della squadra di calcio professionistica dello Sport Lisboa e Benfica. L'attaccante svizzero arriva dal Burnley in prestito fino alla fine della stagione, con un'opzione di acquisto.

Felice di entrare in un club grande come il Benfica, l'internazionale svizzero vuole aiutare la squadra a raggiungere i suoi obiettivi", la chiosa dell'annuncio.

Un'anticipazione del nuovo arrivato. "Sono molto felice di essere qui. So che sarà un periodo lungo e impegnativo, ma oggi che sono qui sono molto felice”, ha esordito lo svizzero, dichiarando a BTV di essere pronto per la sfida. ”Il Benfica è un club molto grande che, per me, deve lottare per ogni titolo ogni anno. Dopo le ultime tre stagioni, in cui mi sono affermato come giocatore migliore, ora sono qui per aiutare la squadra”.

Il giocatore in prestito dal Burnley spera di mantenere il suo stretto rapporto con il gol: “Anche se non giocavo sempre come attaccante, e anche se giocavo un po' più indietro, ero sempre in grado di fare gol. Questo è anche il mio lato istintivo, che voglio portare in squadra”, si è presentato così ai tifosi delle Aquile. “Ho sempre detto che non voglio essere un attaccante fisso che si esclude dal processo di costruzione. Voglio essere mobile. Avere la palla, creare azioni. Questo è uno dei miei punti di forza”, la chiosa.