Il Burnley, dopo aver ingaggiato l'irlandese Michael Obafemi (Swansea), rinforza ancora il reparto offensivo. Il club inglese ha ufficializzato l'arrivo di Zeki Amdouni, nazionale Under-21 della Svizzera, con cui ha segnato 9 reti in 15 partite. Il 22enne giocatore del Basilea (22 gol e 5 assist in 52 partite nella scorsa stagione) ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028 ed è stato convinto dal tecnico Vincent Kompany.

Stella dell'Europeo Under-21 - Amdouni si è messo in grande evidenza nell'Europeo Under-21 disputato in Georgia e Romania nelle scorse settimane e vinto dall'Inghilterra. E proprio i club di Premier League sono rimasti impressionati dalle sue prestazioni e dalle sue grandi capacità tecniche e atletiche. Il giocatore era anche nel mirino della Lazio, alla ricerca di un vice-Immobile di qualità e affidabilità.

We welcome Zeki Amdouni from FC Basel on a five-year-deal for an undisclosed fee 🤝

