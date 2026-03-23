Il Bernabeu fischia anche Huijsen: "Positivo, i tifosi sanno che posso dare di più"

Il Real Madrid supera 3-2 l'Atletico nel derby e si riporta a -4 dal Barcellona, capolista. L'ex difensore di Juventus e Roma, Dean Huijsen, al termine del match ha precisato: "Se il Real Madrid è tornato? "Beh, credo che non se ne sia mai andato davvero. Abbiamo fatto molti cambiamenti e dobbiamo adattarci. Lavoriamo ogni giorno per questo", le sue parole a Movistar.

Di recente il centrale ha subito anche qualche critica e fischio, ma mostra di avere la mentalità giusta per voltare pagina: "Credo che i fischi del Bernabéu siano, in un certo senso, positive. Perché dimostrano cosa si aspettano da me i tifosi del Real Madrid, che si fidano di me e che sanno che posso dare di più".

Il Real Madrid comunque è ancora in corsa per vincere titoli importanti: "Daremo il massimo e ovviamente vogliamo vincere tutto, speriamo che sia una stagione speciale", ha avvisato Huijsen.

Riguardo ai momenti complessi vissuti, aggiunge: "Alla fine tutto passa. Tutti i calciatori attraversano momenti difficili, e credo che gli infortuni non abbiano aiutato. Ma penso che tutti i tifosi del Real Madrid e chiunque altro sappia di che livello sono capace, e credo che in questo momento stia raggiungendo quel livello. Ed è questo che cerco di fare, è per questo che lavoro ogni giorno, per continuare così".