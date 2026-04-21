"L'anno prossimo giocherò nel Real Madrid": retroscena su Huijsen dopo l'addio alla Juve

Antoine Semenyo e Dean Huijsen sono grandi amici. Hanno condiviso lo spogliatoio del Bournemouth di Iraola la scorsa stagione, prima che le loro strade si separassero: il difensore spagnolo, ex Juventus, si è trasferito al Real Madrid la scorsa estate mentre l'attaccante ghanese ha cambiato squadra a gennaio, unendosi al Manchester City.

In occasione degli ottavi di finale di Champions League, il Real Madrid ha affrontato il City e i due giocatori si sono incrociati di nuovo, questa volta da avversari. Semenyo lo ha ricordato in un'intervista per 'ItsAllOutFooty', ripresa dal quotidiano AS, in occasione della quale ha raccontato un aneddoto divertente: "Sfidare Huijsen? Mi ha mandato messaggi per tutte le sere precedenti dicendomi: ‘Ti darò una lezione’. E io gli ho risposto: ‘Tranquillo amico, sappiamo che sei al Real Madrid, datti una calmata’".

Non solo. Il carisma e la fiducia di Huijsen si capiva già dal suo arrivo al Bournemouth, dopo essere stato ceduto dalla Juventus nell'estate del 2024. Ben prima del Real Madrid: "Quando Dean Huijsen firmò per il Bournemouth, disse: ‘L’anno prossimo giocherò nel Real Madrid’. Ed effettivamente è passato al Real Madrid l'estate successiva; allora ho pensato: ‘Caspita, che colpo!’".

La Juventus ha guadagnato circa 22 milioni dalla vendita del difensore classe 2005 due estati fa, mentre il Bournemouth ha piazzato una plusvalenza da far girare la testa per la cessione al Real Madrid da oltre 60 milioni. Il triplo del prezzo iniziale.