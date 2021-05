Il Besiktas festeggia il double con stile: parata sugli yacht nello stretto del Bosforo

Quando si dice "festeggiare con stile". Il Besiktas ha celebrato la doppietta campionato-coppa con una parata davvero molto particolare: una carovana di yacht di lusso ha attraversato il Bosforo, lo stretto che separa l'Europa dall'Asia. Centinaia di barche hanno allestito uno splendido spettacolo, al quale hanno partecipato anche i giocatori della squadra guidata da Yalcin, mentre i tifosi esultavano sulla riva dello stretto.

🏆🏆 They did the double in style. They celebrated in style with one of the most passionate sets of supporters on the planet 🚢

🙇‍♂️ All hail the kings of Turkey, @Besiktas 🦅pic.twitter.com/JDhrNdA4ry

— FIFA.com (@FIFAcom) May 19, 2021