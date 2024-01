Ufficiale Il Besiktas ha scelto il suo nuovo allenatore. Ufficiale l'arrivo di Fernando Santos

"Fernando Santos, dal Portogallo, è stato nominato Manager della nostra squadra di calcio. Gli diamo il benvenuto nella sua nuova casa". Così inizia la presentazione del nuovo tecnico del Besiktas, Fernando Santos, nel post Instagram del club turco. "L'allenatore di fama mondiale ha iniziato il suo percorso nel Benfica. Durante la sua carriera, ha giocato nell'Estoril ed è apparso 216 volte. Il nostro nuovo tecnico, che ha studiato Elettronica e Ingegneria della Comunicazione insieme alla sua carriera sportiva, ha allenato per vari periodi nelle 3 maggiori squadre portoghesi Porto, Benfica e Sporting Lisbona. Ha guidato il Porto alla Champions League, 2 volte la Coppa del Portogallo e 2 volte la Supercoppa portoghese".

"Fernando Santos, che ha gestito AEK, PAOK e recentemente il Panathinaikos in Grecia, ha vinto la Coppa di Grecia con l'AEK, ha portato AEK e PAOK in Champions League. In Grecia è stato eletto allenatore dell'anno 4 volte, sportivo dell'anno 2 volte. Santos, ha guidato la Nazionale greca agli Euro 2012 e ha raggiunto i quarti di finale, centrando poi la qualificazione per la seconda volta nella storia alla Coppa del Mondo 2014. Fernando Santos in seguito è diventato capo della nazionale portoghese, vincendo l'Europeo nel 2016 e la Nations Cup nel 2019. I primi grandi successi nella storia del Portogallo sono arrivati durante la sua epoca. Infine, auguriamo successo al nostro nuovo allenatore ".