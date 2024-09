Ufficiale Il Besiktas manda a giocare il gioiellino Tiknaz: cessione in prestito al Rio Ave

Il Besiktas manda un giovane a farsi le ossa. Ege Tiknaz, centrocampista classe 2004, vola in Portogallo. Il club turco ha annunciato la cessione in prestito del nazionale turco Under 21 al Rio Ave, club che milita in Primeira Liga, fino al termine della stagione corrente.

Tiknaz, nonostante la giovane età, è già da due stagione nel giro della prima squadra. La scorsa stagione ha collezionato 21 presenze in Super Lig, mettendo a referto anche un assist, e ha fatto anche il suo esordio in Europa: 7 apparizioni in Conference League, contando anche le qualificazioni. Ora il Portogallo.