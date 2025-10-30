Il Betis non cade nella trappola, settebello Alaves. Levante al pelo: Coppa del Re, i risultati
I 64esimi di Coppa del Re sono stati consumati anche oggi. Nessun colpo di scena ed eliminazione delle big di LaLiga coinvolte questa sera, ma tanti gol e show assicurato per gli spettatori presenti. A partire dalla neopromossa Levante, che supera solamente allo scadere l'Orihuela con un gol al 92' di Espi. Nessun problema per il Celta Vigo, con le reti di Marcos e Rodriguez chiude la pratica Puerto de Vega, mentre l'Alaves surclassa con un settebello il Deportivo Getxo.
Stretto indispensabile per i catalani dell'Espanyol (2-1), al prossimo turno di Coppa del Re in compagnia del Betis Siviglia, che si rialza dopo il ko con l'Atletico e si schianta a modi valanga (7-1) su Palma del Rio. Poker infine del Deportivo La Coruna.
Coppa del Re, i risultati di oggi
Orihuela - Levante 3-4
Puerto de Vega - Celta Vigo 0-2
Valle Egues - Andorra 1-5
Baleares - Gimnastic 2-0
Deportivo Getxo - Alavés 0-7
Real Avila - Real Aviles 1-0 d.t.s.
Logrones - Castellon
Atlétic Lleida - Espanyol 1-2
Estepona - Malaga 1-3
Murcia - Antequera 1-1 (in corso)
Palma del Rio - Betis Siviglia 1-7
UD Samano - La Coruna 1-5
Le partite di ieri
Union Deportiva Poblense-Sabadell 1-2
Mutilvera-Real Saragozza 1-3
CD Ebro-Tarazona 1-1 (4-3 d.c.r.)
CD Santi Jordi-Osasuna 0-5
Los Garres-Elche 0-4
La Union Atletico-AD Ceuta 0-2
Naxara-Eibar 2-4
Atletico Astorga-Mirandes 1-1 (3-4 d.c.r.)
Numancia-Arenas Club 3-0
Club Deportivo Artistico-Merida 2-1
Caudal Deportivo-Sporting Gijon 0-1
Sant Andreu-Teruel 2-1
Club Deportivo Cieza-Cordoba 1-0
Azuaga-Leganes 1-4
Lorca Deportiva-Almeria 0-2
Atletic Sant Just-Maiorca 0-2
Club Portugalete-Valladolid 1-0
Torrent-Juventud Torremolinos 3-1
Puente Genil-Cartagena 0-1
UD Ourense-Pontevedra 1-1 (1-4 d.c.r.)
Ciudad de Lucena-Villarreal 0-6
Yuncos-Rayo Vallecano 1-6
Real Jaen-Eldense 1-3
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.