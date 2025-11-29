Segnali del vero Nico Williams, che lancia l'Athletic: 2-0 al Levante, Europa in vista
Il Levante cade in casa contro l'Athletic Bilbao: decisivi i gol di Robert Navarro al 3' e di Nico Williams al 44'. Con questo successo la squadra di Ernesto Valverde ha agganciato il Getafe (che ha battuto l'Elche 1-0) a quota 20 rimanendo in corsa per il treno europeo.
Nico Williams dunque trova il secondo gol nelle ultime tre gare e in generale una miglior forma dopo l'infortunio per pubalgia che lo ha frenato in questo inizio di stagione. Vediamo di seguito tutti i risultati delle gare giocate fino a qui nella 14^ giornata della Liga spagnola con la classifica aggiornata.
LALIGA - 14ª GIORNATA
Getafe - Elche 1-0
Maiorca - Osasuna 2-2
Barcellona - Alavés 2-1
Levante - Athletic 0-2
Atlético Madrid - Oviedo
Real Sociedad - Villarreal
Siviglia - Betis
Celta Vigo - Espanyol
Girona - Real Madrid
Rayo Vallecano - Valencia
Classifica aggiornata
1. Barcellona 34*
2. Real Madrid 32
3. Villarreal 29
4. Atlético Madrid 28
5. Betis 21
6. Espanyol 21
7. Getafe 20*
8. Athletic 20*
9. Real Sociedad 16
10. Siviglia 16
11. Celta Vigo 16
12. Elche 16*
13. Rayo Vallecano 16
14. Alavés 15*
15. Valencia 13
16. Maiorca 13*
17. Osasuna 12*
18. Girona 11
19. Levante 9*
20. Oviedo 9
*una partita giocata in più
Classifica marcatori
13 reti: Mbappé (Real Madrid)
8 reti: Lewandowski (Barcellona), Muriqi (Maiorca)
7 reti: Alvarez (Atlético Madrid), Ferran Torres (Barcellona)