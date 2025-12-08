LaLiga, Lisci torna a respirare: 2-0 al Levante, l'Osasuna sorride dopo 6 gare senza vittoria
L'Osasuna continua a seguire la luce. Grazie a Ruben Garcia, marcatore e assist-man della serata nel successo per 2-0 inferto al Levante che permette così alla ciurma di mister Lisci di centrare la seconda vittoria di fila dopo quella in Coppa del Re.
I navarresi hanno vinto all’El Sadar e hanno messo fine a una brutta e lunga serie di 6 partite consecutive senza ottenere la vittoria ne LaLiga. Una traversata in mari tempestosi, che aveva portato solo 2 punti su 18 possibili e proponeva uno scenario da rischio retrocessione sempre più probabile.
Fine della crisi, l'Osasuna può rifiatare e distanziarsi di tre lunghezze dalla zona calda. Al contrario, il Levante si conferma alla quinta sconfitta di fila, da fanalino di coda della Serie A spagnola.
LALIGA - 15ª GIORNATA
Oviedo-Maiorca 0-0
Villarreal-Getafe 2-0
Alaves-Real Sociedad 1-0
Real Betis-Barcellona 3-5
Athletic-Atletico Madrid 1-0
Elche-Girona 3-0
Valencia-Siviglia 1-1
Espanyol-Rayo Vallecano 1-0
Real Madrid-Celta Vigo 0-2
Osasuna-Levante 2-0
CLASSIFICA
1. Barcellona 40**
3. Real Madrid 36**
2. Villarreal 35*
4. Atletico Madrid 31**
5. Espanyol 27*
6. Betis 24*
7. Athletic Bilbao 23**
8. Getafe 20*
9. Elche 19*
10. Celta Vigo 19
11. Alavés 18*
12. Siviglia 17*
13. Real Sociedad 16*
14. Rayo Vallecano 16
15. Osasuna 15*
16. Maiorca 14*
17. Valencia 14*
18. Girona 12*
19. Oviedo 10*
20. Levante 9*
* una partita in più
** due partite in più