LaLiga, Lisci torna a respirare: 2-0 al Levante, l'Osasuna sorride dopo 6 gare senza vittoria

L'Osasuna continua a seguire la luce. Grazie a Ruben Garcia, marcatore e assist-man della serata nel successo per 2-0 inferto al Levante che permette così alla ciurma di mister Lisci di centrare la seconda vittoria di fila dopo quella in Coppa del Re.

I navarresi hanno vinto all’El Sadar e hanno messo fine a una brutta e lunga serie di 6 partite consecutive senza ottenere la vittoria ne LaLiga. Una traversata in mari tempestosi, che aveva portato solo 2 punti su 18 possibili e proponeva uno scenario da rischio retrocessione sempre più probabile.

Fine della crisi, l'Osasuna può rifiatare e distanziarsi di tre lunghezze dalla zona calda. Al contrario, il Levante si conferma alla quinta sconfitta di fila, da fanalino di coda della Serie A spagnola.

LALIGA - 15ª GIORNATA

Oviedo-Maiorca 0-0

Villarreal-Getafe 2-0

Alaves-Real Sociedad 1-0

Real Betis-Barcellona 3-5

Athletic-Atletico Madrid 1-0

Elche-Girona 3-0

Valencia-Siviglia 1-1

Espanyol-Rayo Vallecano 1-0

Real Madrid-Celta Vigo 0-2

Osasuna-Levante 2-0

CLASSIFICA

1. Barcellona 40**

3. Real Madrid 36**

2. Villarreal 35*

4. Atletico Madrid 31**

5. Espanyol 27*

6. Betis 24*

7. Athletic Bilbao 23**

8. Getafe 20*

9. Elche 19*

10. Celta Vigo 19

11. Alavés 18*

12. Siviglia 17*

13. Real Sociedad 16*

14. Rayo Vallecano 16

15. Osasuna 15*

16. Maiorca 14*

17. Valencia 14*

18. Girona 12*

19. Oviedo 10*

20. Levante 9*

* una partita in più

** due partite in più