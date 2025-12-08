Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Ritorno al passato e sfida decisiva per l'Osasuna: Lisci si prepara ad affrontare il Levante

Ritorno al passato e sfida decisiva per l'Osasuna: Lisci si prepara ad affrontare il LevanteTUTTO mercato WEB
© foto di Federico Titone
Oggi alle 11:41Calcio estero
Michele Pavese

La partita di stasera sarà speciale per Alessio Lisci. L’allenatore italiano ha mosso i primi passi come allenatore nelle giovanili del Levante, scalando le categorie fino a guidare la prima squadra. Il 30 novembre 2021, dopo l’esonero di Javier Pereira, Lisci ha preso in mano la squadra in una fase complicata: nonostante 28 punti conquistati in 23 partite, non riuscì a conquistare la salvezza e il club decise di non rinnovargli il contratto. "Ventitré giorni sfortunati non cancellano undici anni di successi con questo stemma", aveva commentato amaramente l’allenatore al momento del congedo.

Dopo un anno di pausa, Lisci ha iniziato una brillante esperienza al Mirandés, che lo ha rilanciato fino a El Sadar, dove ora guida l’Osasuna in una fase delicata. I rojillos non vincono da sei giornate e hanno raccolto solo due punti in questo periodo, rischiando di scivolare in zona retrocessione per la prima volta quest’anno. La sfida contro il Levante, fanalino di coda con un solo punto in sei partite, assume dunque un’importanza cruciale.

Lisci potrà contare sul rientro di Catena, Rosier e del francese Barja, guarito dall’infortunio muscolare, oltre a Budimir, elemento chiave del reparto offensivo. Il Levante dovrà invece fare i conti con numerose assenze, soprattutto in difesa. Tra le possibili soluzioni si valutano accorgimenti tattici che vedono protagonisti Kervin Arriaga, Matturro, Cabello o il giovane Martin Krug, al debutto con la prima squadra.

Articoli correlati
L'Osasuna va sempre peggio, Lisci sincero: "Giocatori sconvolti, sentono i colori... L'Osasuna va sempre peggio, Lisci sincero: "Giocatori sconvolti, sentono i colori del club"
Lisci, crisi Osasuna: zona retrocessione vicina. Ma lui: "Ci sono altri messi peggio... Lisci, crisi Osasuna: zona retrocessione vicina. Ma lui: "Ci sono altri messi peggio di noi"
Torna LaLiga e c'è già un nuovo allenatore. Sabato derby tutto italiano Torna LaLiga e c'è già un nuovo allenatore. Sabato derby tutto italiano
Altre notizie Calcio estero
Grave lutto per Issiaga Sylla: è morta la moglie, i suoi ex club uniti nel cordoglio... Grave lutto per Issiaga Sylla: è morta la moglie, i suoi ex club uniti nel cordoglio
Slot o Salah? La dirigenza chiamata a prendere provvedimenti dopo le parole dell'egiziano... Slot o Salah? La dirigenza chiamata a prendere provvedimenti dopo le parole dell'egiziano
Ritorno al passato e sfida decisiva per l'Osasuna: Lisci si prepara ad affrontare... Ritorno al passato e sfida decisiva per l'Osasuna: Lisci si prepara ad affrontare il Levante
Bufera Salah a Liverpool, il CT egiziano lo sostiene: "Simbolo di forza e determinazione"... Bufera Salah a Liverpool, il CT egiziano lo sostiene: "Simbolo di forza e determinazione"
Crollo in casa contro il Celta, nervosismo e tensioni nello spogliatoio: Xabi a rischio?... Crollo in casa contro il Celta, nervosismo e tensioni nello spogliatoio: Xabi a rischio?
Busquets si ritira: rimangono solo cinque campioni del mondo del 2010 ancora in attività... Busquets si ritira: rimangono solo cinque campioni del mondo del 2010 ancora in attività
Luis Enrique loda i giovani ma avvisa: "Niente regali, preferirei far giocare mia... Luis Enrique loda i giovani ma avvisa: "Niente regali, preferirei far giocare mia nonna"
Zinedine Zidane incanta il Velodrome. Da Kessie e Frey, tutti in piedi per Zizou Zinedine Zidane incanta il Velodrome. Da Kessie e Frey, tutti in piedi per Zizou
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Hojlund re di Napoli, azzurri soli in testa. Conte, ora è la sua squadra. Juve solo Yildiz: addio sogni scudetto. Spalletti notte nera, fischiato dal Maradona e senza certezze. E il Milan prova l’aggancio
Le più lette
1 Torino-Milan, le probabili formazioni: Pulisic in dubbio fino all'ultimo, pronto Nkunku
2 Serie A, 14^ giornata LIVE: Zapata torna titolare. Loftus-Cheek più di Ricci
3 Udinese-Genoa, le probabili formazioni: Zaniolo e Davis sfidano Vitinha e Colombo
4 Pisa-Parma, le probabili formazioni: Nzola non si tocca, Guaita lascia il posto a Corvi
5 Bergomi: "Questa Juve è fatta per il 4-3-3". Marchegiani: "Non mi piace andare per tentativi"
Ora in radio
Rotocalcio 11:35Rotocalcio live!
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Maracanã 13:05Maracanã
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Immagine top news n.0 Inter, rifinitura pre Liverpool: out Akanji per sindrome influenzale. In dubbio per domani
Immagine top news n.1 Pulisic sta meglio e parte per Torino. Le ultime sul Milan in vista del posticipo di Serie A
Immagine top news n.2 Quando dall'inizio se non ieri? In casa Juve prosegue la gestione cervellotica di David
Immagine top news n.3 Spalletti e la postilla dedicata ad ADL: il suo lavoro ha prodotto tre grandi plusvalenze
Immagine top news n.4 Non bello come Spalletti, ma feroce come Conte: il Napoli dimostra perché è campione d'Italia
Immagine top news n.5 Roma, brutta caduta a Cagliari: la difesa è ciò che preoccupa di più. Ma la classifica ancora sorride
Immagine top news n.6 Juventus, esame di maturità fallito: anche Spalletti sbaglia le scelte
Immagine top news n.7 Milan, tocca a te: i rossoneri chiudono la giornata per la vetta. Classifica e probabili formazioni
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Inler e la dritta ai fantacalcisti di tutta Italia su Lennon Miller Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Chi considerava Diouf un flop ha sempre tempo per ricredersi
Immagine news podcast n.2 Tutto quello che c'è da sapere sul sorteggio dei gironi Mondiali di oggi
Immagine news podcast n.3 Ederson come Kvaratskhelia: può essere il grande addio di gennaio
Immagine news podcast n.4 L'ammissione di Manna: ecco dove il Napoli farà mercato a gennaio
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 De Paola: "Juve, così non si arriva in Champions. Ma Spalletti rimane l'uomo giusto"
Immagine news Serie C n.2 Petrone: “Ascoli in crescita, Ravenna da primo posto. Derby Brescia-Lumezzane speciale”
Immagine news Serie C n.3 Grammatica: “La terza serie va verso una C élite. Il caso Rimini è un campanello d’allarme”
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Tacconi a 40 anni esatti dalla Coppa Intercontinentale: "Un sogno vincere da protagonista"
Immagine news Serie A n.2 Evelina Christillin: "Sorteggio Mondiale molto politico. E ci saranno partite che finiranno 10-0"
Immagine news Serie A n.3 Genoa, Vitinha e Colombo in ascesa, ma il club riflette: a gennaio un rinforzo in attacco?
Immagine news Serie A n.4 De Paola: "Juve, così non si arriva in Champions. Ma Spalletti rimane l'uomo giusto"
Immagine news Serie A n.5 Inter, rifinitura pre Liverpool: out Akanji per sindrome influenzale. In dubbio per domani
Immagine news Serie A n.6 Caos Liverpool, Salah a rischio convocazione per il match contro l'Inter
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Virtus Entella, Chiappella: "La posizione dello Spezia non cancella i valori in campo"
Immagine news Serie B n.2 Palermo, Palumbo: "Ci godiamo questa vittoria. Alla Sampdoria ci penseremo poi"
Immagine news Serie B n.3 Avellino, lesione al soleo destro per Insigne: contro il Venezia non ci sarà
Immagine news Serie B n.4 Modena-Catanzaro, le formazioni ufficiali: Massolin dal 1° con Mendes. C'è Bettella
Immagine news Serie B n.5 Empoli, Ghion: "Potevamo anche pareggiare. Certe distrazioni si pagano contro il Palermo"
Immagine news Serie B n.6 Cesena-Mantova, vincono i tifosi: si va verso l'apertura della trasferta per i virgiliani
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Union Brescia, si va verso la fiducia a tempo per Diana: Ternana sfida decisiva
Immagine news Serie C n.2 Ternana, Ferrero: "A gennaio via 4-5 giocatori pensionati. E dentro 2 rinforzi per volare"
Immagine news Serie C n.3 Union Brescia, traballa la panchina di Diana: tre le opzioni sul tavolo di Pasini e Ferretti
Immagine news Serie C n.4 Salernitana, strada in salita per la B. Il club blinda Raffaele, i tifosi fischiano
Immagine news Serie C n.5 Serie C, il programma della giornata: ben quattro sfide nel Girone A
Immagine news Serie C n.6 Salernitana, Faggiano: "Tifosi rammaricati per il periodo storto, restiamo uniti"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Torino-Milan, Allegri cerca i tre punti per restare in vetta
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Napoli Juventus
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Lazio Bologna
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 La Juventus si prepara alla sfida col St. Polten: tutte a disposizione di mister Canzi
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Femminile, Inter a valanga sul Genoa. Il Como vola al secondo posto
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Femminile, Kruse lancia il Como al secondo posto: 1-0 al Parma
Immagine news Calcio femminile n.4 Parma-Como Women, le formazioni ufficiali: Chidiac dall'inizio. Lonati guida le ducali
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Women, basta Omarsdottir alla Fiorentina: Ternana battuta e aggancio alla Juve
Immagine news Calcio femminile n.6 Fiorentina-Ternana, le formazioni ufficiali: viola a trazione scandinava. Tante ex fra le Fere
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Mauro Bressan, dal Milan degli olandesi alla rovesciata epica con la Fiorentina Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Si rompono tutti, si può fare qualcosa?