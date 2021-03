Il bomber inatteso, ma che ti aspetti. Gundogan non si ferma più, alla Germania non basta

Bomber inaspettato, anzi no. Non più. Ci prova Ilkay Gundogan, su rigore, a salvare la Germania dalla figuraccia contro la Macedonia del Nord, che per gli uomini di Low poi arriva comunque ed è abbastanza clamorosa anche perché maturata in casa. Un magic moment che dura da inizio stagione per il centrocampista del Manchester City, che aveva già trovato la rete contro l’Islanda pochi giorni fa. E più in generale quest’anno ha segnato ben 16 gol in 34 apparizioni con la squadra di Pep Guardiola: nei quattro anni precedenti in Inghilterra ne aveva segnati complessivamente 22. Una vera e propria primavera, all’alba dei 31 anni. Certificata anche in nazionale.