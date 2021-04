Il Bordeaux rischia il fallimento, Zidane sul suo ex club: "Non mi lascia indifferente..."

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Real Madrid, Zinedine Zidane ha parlato della delicata situazione del Bordeaux, con la proprietà che ha deciso di disimpegnarsi e ora il rischio fallimento è concreto: "Non mi lascia indifferente. È un momento spiacevole e spero che non scendano. Tutto quello che sta succedendo è triste e come loro ex giocatore ho dei bei ricordi. Spero che la situazione cambi. C'è da parte mia il pieno appoggio. È un club che sarà sempre nel mio cuore". Zidane, 48 anni, è stato la stella dei girondini trascinando la squadra nella stagione 1995-96 alla finale di Coppa UEFA, partendo dall'Intertoto.