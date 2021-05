Il Borussia Dortmund festeggia con Terence Hill: "Grazie per la maglia, Haaland il migliore"

In casa Borussia Dortmund vanno avanti i festeggiamenti per il successo in DFB Pokal contro il Lipsia. Il club giallonero ha inviato una maglia di Haaland, autore di una doppietta nella finale di Coppa di Germania, all'attore Terence Hill che sui social ha voluto ringraziare per il pensiero. Le strade di Terence Hill e del Borussia Dortmund si erano già incrociate in passato, quando l'attore aveva preso parte nel 2018 alla presentazione della seconda maglia. "Ciao Haaland, ciao Dortmund. Grazie per questo bellissimo regalo, ne sono orgoglioso. Haaland, sei davvero il migliore. Grazie per tutti i tuoi gol, grazie per la doppietta contro il Lipsia. Vi auguro il meglio", il pensiero di Terence Hill in sella alla sua moto con indosso la maglia del norvegese.